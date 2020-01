Damit muss der deutsche Spitzenspieler Alexander Zverev sein anschließend angesetztes Einzel gegen Alex de Minaur gewinnen, um die Chance auf den Gesamtsieg zu wahren. Im Doppel tritt die deutsche Auswahl mit den French-Open-Gewinnern Andreas Mies und Kevin Krawietz an.

An der Premiere des Team-Wettbewerbs in Sydney, Brisbane und Perth nehmen 24 Nationen mit etlichen Topspielern teil. Weitere Gegner der deutschen Herren sind am Sonntag (8.30 Uhr/Sky) Griechenland und am Dienstag (0.00 Uhr/Sky) Kanada. Es gibt sechs Vierergruppen. Die Gruppenersten sowie die zwei besten Gruppenzweiten qualifizieren sich für das Viertelfinale.