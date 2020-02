Die 31 Jahre alte Schwäbin siegte im Auftakteinzel 6:3, 6:3 gegen Teliana Pereira. Anschließend standen sich Tatjana Maria und Gabriela Cé gegenüber. Die beiden weiteren Einzel und das abschließende Doppel in Florianopolis finden ab Samstag (14.30 Uhr/Sportdeutschland.TV) statt. Mit einem Sieg will sich die DTB-Auswahl die Teilnahme an der erstmals stattfindenden Fed-Cup-Endrunde Mitte April in Budapest sichern.

Beim Debüt des neuen Fed-Cup-Kapitäns Rainer Schüttler übernahm Siegemund sofort die Initiative gegen die ebenfalls 31-jährige Pereira. Im schon fünften Vergleich gegen die 359. der Weltrangliste, die 2015 immerhin die Nummer 43 war, verfügte Siegemund über das druckvollere Spiel und beendete nach 47 Minuten mit einer Vorhand den ersten Satz.

Regen bremste dann die deutsche Nummer eins, die in Abwesenheit von Angelique Kerber und Julia Görges das DTB-Team anführt. Die Partie wurde zur Mittagszeit an der brasilianischen Atlantikküste kurzzeitig unterbrochen, direkt danach lag Siegemund auf dem Sandplatz einer Ferienanlage vor nur wenigen Zuschauern 0:2 zurück. Doch bei nun wieder strahlendem Sonnenschein, aber enormer Luftfeuchtigkeit schaltete die 73. der Weltrangliste danach einen Gang hoch und beendete die Partie mit dem ersten Matchball, als Pereira eine Vorhand verzog. Danach Schüttler seine Nummer eins vor der deutschen Bank kurz in die Arme.