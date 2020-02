«Also ich denke wir haben in den letzten Jahren im Hopman-Cup gutes Mixed gespielt und ich würde mich freuen, wenn wir gut auch (...) in Tokio spielen könnten, aber lasst euch überraschen. Also ich denke, der Sascha ist bereit und ich auch», sagte Kerber dem TV-Sender Sky Sport.

Der Mixed-Wettbewerb gehört seit 2012 wieder dem olympischen Programm an, eine deutsche Medaille gab es seitdem aber nicht. Kerber hatte 2016 in Rio im Damen-Einzel die Silbermedaille gewonnen.