Lendl , der am Samstag seinen Geburtstag feiert, hatte als Trainer den Briten Andy Murray zu drei Grand-Slam-Siegen und zu zwei Olympia-Goldmedaillen geführt. Die Zusammenarbeit mit dem Hamburger Alexander Zverev endete allerdings nach weniger als einem Jahr.

In seiner Spieler-Karriere führte Lendl 270 Wochen die Weltrangliste an, er gewann acht Grand-Slam-Titel. «Er war vielleicht der erste Hundert-Prozent-Profi, der vom Schlägerbespanner über den Physio bis zur Diät alles gemacht hat», sagte Becker und zog einen Vergleich zu seinem früheren Schützling, dem serbischen Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic: «Ich wüsste nicht, wer vor ihm Tennis so zu hundert Prozent gelebt hat. Heute ist es Novak, der das von allen am besten macht. Ivan war da so etwas wie ein Vorreiter.»