«Angie befindet sich im Aufbautraining, wobei Indian Wells und Miami leider zu früh kommen», teilte Kerbers Management auf dpa-Anfrage mit.

Kerber hat wegen der Verletzung seit den Australian Open keine Partie mehr bestritten. «Meine Geduld wird in diesen Tagen auf die Probe gestellt», schrieb Kerber wenig später bei Instagram. «Ich hatte gehofft, rechtzeitig fit zu sein für die nun folgenden Turniere in Indian Wells und Miami, aber mein medizinisches Team hat mir geraten, ein bisschen mehr Pause zu machen», schrieb Kerber.

Beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison war die 32-Jährige im Januar im Achtelfinale ausgeschieden. Die Kielerin hatte in Melbourne über Schmerzen am Oberschenkel geklagt und danach angekündigt, sie wolle erst wieder auf den Platz zurückkehren, wenn sie vollkommen fit sei. Allerdings war sie damals nicht von einer so langen Pause ausgegangen.

Das Turnier in Indian Wells beginnt am kommenden Donnerstag. Die Tendenz geht nun dahin, dass Kerber entweder bei der Endrunde des Fed Cups in Budapest (13. bis 19. April) oder eine Woche später beim Porsche Grand Prix in Stuttgart zurückkehrt.