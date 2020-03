«Bis jetzt ist das für mich richtig, weil es hier im Gegensatz zu Europa schön warm ist und ich besser als daheim auch noch ein Supertraining auf dem Tennisplatz absolvieren kann», sagte Siegemund (32) dem «Reutlinger General-Anzeiger». Auch sie schränke ihr Leben derzeit aber ein und besuche beispielsweise kein Fitnessstudio oder Restaurant.

Seit Anfang März hält sich die Weltranglisten-65. mit ihrem italienischen Freund und Trainer Antonio Zucca in den USA auf. Sie war für die später abgesagten Turniere in Indian Wells und Miami angereist. «Wir wollten keinen Langstreckenflug in engem Kontakt mit anderen Menschen nach Europa wagen, um dann vielleicht zwei Wochen in Quarantäne zu müssen», begründete Siegemund die Entscheidung, vorerst in Florida zu bleiben. Die Tennis-Tour pausiert derzeit aufgrund der Ausweitung des Virus mindestens bis zum 7. Juni.