«Vor ein paar Wochen hatte ich während der Reha einen Rückschlag und musste einen weiteren schnellen arthroskopischen Eingriff an meinem rechten Knie vornehmen lassen», schrieb der Rekord-Grand-Slam-Turnier-Sieger in den sozialen Medien.

Er wolle sich nun «die notwendige Zeit nehmen, um 100 Prozent bereit zu sein, um auf meinem höchsten Level zu spielen», schrieb Federer . Vor vier Jahren hatte die langjährige Nummer eins der Welt wegen Verletzungen schon einmal ein halbes Jahr Pause eingelegt und war dann 2017 mit den Siegen bei den Australian Open und in Wimbledon stärker als zuvor zurückgekommen. «Ich freue mich, jeden auf Tour beim Start der Saison 2021 wiederzusehen», schrieb der Schweizer.

Die weltweite Tennis-Tour ist derzeit wegen der Coronavirus-Pandemie bis zum 31. Juli ausgesetzt. Derzeit gibt es hinter den Kulissen heftige Diskussionen darüber, wann und wo wieder gespielt werden soll. Im Mittelpunkt der Debatten stehen die US Open , die in diesen Tagen verkünden wollen, ob das Event Anfang September in New York stattfindet oder nicht.

Federers Rivalen Novak Djokovic und Rafael Nadal hatten zuletzt Kritik an den geplanten strengen Hygiene-Regeln für die Veranstaltung in Flushing Meadows geübt. Djokovic deutete nun in serbischen Medien an, dass er auf die US Open verzichten wolle, um sich auf die für Ende September geplanten French Open in Paris vorzubereiten.