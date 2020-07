«Sie wirkt richtig fit und in guter Form, und sie scheint richtig heiß darauf, wieder zurückzukehren», sagte die einstige Nummer eins aus den USA dem britischen Sender BBC . «Wenn irgendjemand durch diese schwierigen Zeiten und Herausforderungen kommen kann, dann ist es Serena Williams , angesichts dessen, was sie in ihrem Leben durchgemacht hat», fügte die 65 Jahre alte Amerikanerin hinzu.

Serena Williams ist mit 23 Grand-Slam-Titeln Rekordsiegerin der Profi-Ära bei den Damen, vom All-Zeit-Rekord der Australierin Margaret Court trennt die 38-Jährige nur noch ein weiterer Triumph. Nach ihrem Erfolg bei den Australian Open 2017, wo Williams schon schwanger war, verlor die Amerikanerin aber vier Finals bei Grand-Slam-Turnieren. Bei den US Open 2018 trug sie einen heftigen Disput mit dem Schiedsrichter aus und kassierte mehrere Strafen. «Vielleicht wird sie jetzt ruhiger da draußen», sagte Chris Evert . «Ich denke, ihre Perspektive und ihr Ansatz werden frisch sein.»

© dpa-infocom, dpa:200710-99-740752/2