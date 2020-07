Die Weltranglisten-65. gewann in Darmstadt auch ihre vierte Partie 4:6, 6:0, 6:1 gegen Romy Koelzer, die im eigentlich als Finale gedachten Match der Vorrunden-Ersten für Anna-Lena Friedsam eingesprungen war. Friedsam hatte sich am Freitag in ihrer Staffel mit einem knappen Sieg gegen Tamara Korpatsch den Einzug in die Finalrunde der besten vier Spielerinnen gesichert, nachdem sie zuvor in der Vorrunde ein Match aufgeben musste.

Außer Siegemund und der international ebenfalls schon erfahrenen Friedsam qualifizierten sich Katharina Gerlach und die erst 16-jährige Nastasja Schunk für die Endrunde in Versmold von Donnerstag bis Sonntag kommender Woche. Schunk sicherte sich Rang drei der Halfinalrunde mit einem 6:1, 6:4 über Gerlach.

Die Herren ermitteln ihren Gesamtsieger bereits ab dem Dienstag in Großhesselohe. Dort spielen bis zum Freitag der schon im Davis Cup aktive Cedrik-Marcel Stebe, der frühere French-Open-Achtelfinalist Maximilian Marterer, Yannick Hanfmann und Oscar Otte.

