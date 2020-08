«Ich hätte dieses Spiel gewinnen müssen, dafür gibt es keine Entschuldigung. Ich hatte so viele Möglichkeiten zu gewinnen, ich muss herausfinden, wie ich diese Spiele gewinne. Es gibt wirklich keine Entschuldigungen, wenn ich ehrlich bin», sagte Williams im Anschluss. Es habe sich angefühlt, «wie wenn du dich mit einem Scheißtypen triffst. Es macht einfach keinen Sinn und ist frustrierend.»

Williams hatte am Ende mit Krämpfen zu kämpfen. «Ich hatte Krämpfe, ja, aber ich hätte gar nicht in der Situation sein sollen», sagte die ehemalige Nummer eins der Weltrangliste, meinte zuvor aber auch: «Neun Stunden in einer Woche zu spielen, ist zu viel für mich, so viel spiele ich normal nicht.»

Das Turnier wäre eigentlich in Cincinnati ausgetragen, war aber wegen der Corona-Pandemie nach New York verlegt worden. Zuschauer sind auf dem Gelände, auf dem in einer Woche die US Open beginnen, nicht zugelassen.

