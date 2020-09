Der 24 Jahre alte Russe gewann am Montag (Ortszeit) in New York sein Achtelfinale gegen Frances Tiafoe aus den USA mit 6:4, 6:1, 6:0 und erreichte damit mühelos das Viertelfinale. Dort trifft er am Mittwoch auf seinen Landsmann Andrej Rubljow, der den Italiener Matteo Berrettini mit 4:6, 6:3, 6:3, 6:3 bezwang.

