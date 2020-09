Der 28 Jahre alte Karlsruher gewann im Viertelfinale mit 6:2, 7:5. Für die Nummer 118 der Tennis-Weltrangliste ist es die erste Halbfinal-Teilnahme bei einem ATP-Turnier seit 2017, als er in Gstaad erst im Finale gegen den Italiener Fabio Fognini verlor. In Kitzbühel trifft Hanfmann nun auf den serbischen Qualifikanten Laslo Djere oder den an Nummer zwei gesetzten Argentinier Diego Schwartzman.

© dpa-infocom, dpa:200911-99-520388/2