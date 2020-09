Der Weltranglisten-Erste aus Serbien gewann nach einem Freilos zum Auftakt mit 6:3, 6:2 gegen den Qualifikanten Salvatore Caruso aus Italien. Die Rumänin Halep setzte sich ebenso souverän mit 6:3, 6:4 gegen die Italienerin Jasmine Paolini durch.

Djokovic strebt bei dem Sandplatz-Turnier in Italiens Metropole bereits seinen 36. Masters-Titel an. In der nächsten Runde trifft der 33 Jahre alte Serbe, der bei den US Open im Achtelfinale wegen einer Unsportlichkeit disqualifiziert wurde, entweder auf den Italiener Marco Cecchinato oder seinen Landsmann Filip Krajinovic.

© dpa-infocom, dpa:200916-99-587880/2