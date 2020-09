Nach der Absage ihrer Teilnahme an den diesjährigen US Open und auch für die French Open will sich die 20 Jahre alte Kanadierin nun voll auf das Jahr 2021 mit den Olympischen Spielen in Tokio konzentrieren.

Sie wolle ihre Knieverletzung, die sie im Oktober erlitten hat, gründlich auskurieren und dann in guter Form auf den Tennisplatz zurückkehren, schrieb Andreescu auf Twitter .

«Es war schwierig, diese Entscheidung zu treffen», teilte die Weltranglisten-Siebte mit. Aber sie wolle «stärker und besser als je zuvor zurückkommen». Andreescu hatte sich die Verletzung im Oktober bei den WTA Finals im chinesischen Shenzhen zugezogen.

© dpa-infocom, dpa:200922-99-668438/2