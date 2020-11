Im Tiebreak des zweiten Satzes wehrte Djokovic vier Matchbälle des Österreichers ab und führte im entscheidenden Tiebreak bereits mit 4:0. Doch der Österreicher Thiem zog zum zweiten Mal nacheinander in das Endspiel des Saisonfinals ein und trifft am Sonntag auf den Sieger des zweiten Halbfinals zwischen dem Russen Daniil Medwedew und dem Spanier Rafael Nadal. Djokovic hatte am Freitag im entscheidenden Gruppenspiel Alexander Zverev bezwungen und das Turnier für den Hamburger beendet.

