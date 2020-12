Er habe mit seinem Team «Übungen entwickelt, die ich vorher so nicht kannte», sagte der Weltranglisten-Siebte aus Hamburg der Deutschen Presse-Agentur : «Dadurch habe ich meinen Körper und ganz bestimmte Muskelpartien noch besser kennengelernt.» Auch er müsse kreativ sein und improvisieren, was «auch Spaß machen» könne, sagte der 23-Jährige.

Der US-Open-Finalist bereitet sich derzeit auf die neue Tennis-Saison vor, die aufgrund der Coronavirus-Pandemie anders beginnt als zuvor. Die Australian Open wurden wie erwartet um drei Wochen verschoben und sollen am 8. Februar starten. Das Tennis-Jahr beginnt am 5. Januar mit zwei Turnieren in der Türkei und Florida. Vom 31. Januar bis 6. Februar gibt es dann zwei als Melbourne 1 und Melbourne 2 bezeichnete Turniere zur Vorbereitung sowie vom 1. bis 5. Februar den ATP Cup, ein Teamwettbewerb mit zwei Einzeln und einem Doppel pro Partie.

