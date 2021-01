«Sie nehmen es wirklich streng. Ist aber auch verständlich, wenn man so wenig Fälle hat wie die Australier», sagte Krawietz im Interview mit « RTL /ntv».

Die zweimaligen French-Open-Sieger müssen im Gegensatz zu Angelique Kerber nicht in Isolation im Hotelzimmer leben. Die deutsche Nummer eins muss wegen positiv getesteter Passagiere auf ihrem Flug nach Australien wie mehr als 70 weitere Spieler und Spielerinnen 14 Tage in strikter Hotel-Isolation bleiben und darf nicht auf dem Platz trainieren. «Wir hatten Glück, wir haben fünf Stunden Ausgang am Tag und haben es heute sehr genossen», sagte Krawietz.

Das Tennis-Doppel nutzt die fünf Stunden zum intensiven Training. «Wir wurden dann vom Hotelzimmer abgeholt und zum Training auf Platz fünf geführt, wo wir dann zwei Stunden trainieren konnten. Jeder hat sein eigenes Gym, das wir nach unserer Tenniseinheit noch eineinhalb Stunden nutzen können. Und man hat auch eine eigene Toilette, wo Platz fünf dran steht - das ist schon amüsant», berichtete der 28-Jährige.

Gewöhnungsbedürftig findet der Bayer, dass die Spieler ihr Essen für 14 Tage im Voraus bestellen müssen. «Ich meine, ich weiß nicht, nach was es mir gelüstet an Tag zehn», sagte Krawietz und fügte hinzu: «Jeden Tag wird vor unserer Tür das Essen abgestellt, es wird kurz geklopft und dann ist der gute Mann auch schon wieder weg.»

Die Australian Open , das erste Grand-Slam-Turnier der Saison, sollen am 8. Februar beginnen.

