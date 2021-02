Davon betroffen sind auch das Spiel der deutschen Herren beim ATP Cup gegen Serbien sowie das Achtelfinale von Angelique Kerber gegen die Tunesierin Ons Jabeur beim WTA-Turnier. Das teilten die Veranstalter der Australian Open mit. Wie es mit den Turnieren und vor allem auch mit dem am Montag beginnenden Grand-Slam-Event weitergeht, ist noch unklar.

Laut australischen Medienberichten müssen sich nun 500 bis 600 Spieler und Offizielle der Australian-Open-Bubble in Quarantäne begeben, weil sie möglicherweise Kontakt zu dem Hotel-Angestellten hatten.

Die Behörden des Bundesstaates Victoria hatten mitgeteilt, dass der Test eines 26 Jahre alten Mitarbeiters im Grand Hyatt Hotel, in dem ein Großteil der Tennisprofis die 14-tägige Quarantäne nach Ankunft in Melbourne verbracht hatte, ein positives Ergebnis erbracht hatte. Von der Quarantäne betroffen sind laut «The Age» alle Personen, die sich zwischen dem 29. Januar und dem 2. Februar im Grand Hyatt Hotel aufgehalten haben. Welche Tennis-Profis sich in Isolation begeben mussten, stand vorerst nicht fest. Am Donnerstag sollen alle Betroffenen getestet werden.

