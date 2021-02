Putinzewa ist bei dem mit 535.530 US-Dollar dotierten WTA-Turnier an Position sieben gesetzt. Die Weltranglisten-54. Siegemund , die bei den Australian Open in der ersten Runde gegen US-Star Serena Williams ausgeschieden war, war die einzige deutsche Teilnehmerin. Mit dem Event in Adelaide geht die Reihe der WTA-Turniere in Australien zu Ende.

