Der 26-Jährige unterlag zum Auftakt in zwei Sätzen dem Argentinier Federico Coria 1:6, 4:6. Nach 1:09 Stunden verwandelte der Weltranglisten-95. aus Argentinien seinen Matchball gegen den 24 Ränge besser platzierten Koepfer . Bei den Australian Open, dem ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres, war der Davis-Cup-Profi in Runde zwei an Dominic Thiem gescheitert.

