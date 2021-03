Bei seinem Comeback-Turnier in Doha in dieser Woche hatte Federer sein zweites Match verloren und war im Viertelfinale gegen den Georgier Nikolos Bassilaschwili ausgeschieden. «Es war großartig für mich, auf die ATP-Tour zurückzukehren. Ich habe jede Minute genossen, wieder in Doha zu spielen», schrieb Federer. Er habe jedoch entschieden, dass es das Beste sei, nochmals ins Training zurückzukehren und nicht beim Turnier in Dubai anzutreten, so der frühere Weltranglisten-Erste.

Für Federer, den Gewinner von 20 Grand-Slam-Titeln, war das mit gut einer Million Dollar dotierte Hartplatz-Turnier in Doha die Rückkehr in den Wettkampfsport nach mehr als einem Jahr. Nach dem Halbfinal-Aus bei den letztjährigen Australian Open hatte sich Federer während der Corona-Pandemie zwei Knieoperationen unterzogen und seine Saison frühzeitig beendet.

