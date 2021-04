«Natürlich wird es komplett anders ohne Fans. Aber ich habe hier so viele Matches und Siege gehabt, da kommt trotzdem ein gutes Gefühl auf», sagte Kerber vor ihrem «Heimspiel». Die Sandplatz-Veranstaltung in der Porsche-Arena beginnt am Montag. Wegen der Corona-Krise sind keine Zuschauer zugelassen.

Kerber hat den Porsche Tennis Grand Prix angetrieben von den deutschen Zuschauern bereits zwei Mal gewonnen. «Die Fans haben mich zu meinem ersten Sieg gepusht. Das vermisst man am meisten», sagte die Nummer 25 der Welt mit Blick auf ihren Triumph in Stuttgart 2015 im Finale gegen die Dänin Caroline Wozniacki.

Nach ihrem Zweitrunden-Aus beim Turnier in Miami Ende März nutzte Kerber die Zeit nach eigenen Angaben zu intensivem Training. «Ich fühle mich gut. Was mir fehlt, sind Matches und Siege», sagte die 33 Jahre alte Kielerin.

