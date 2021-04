Der 34-jährige Spanier gewann am Samstag im Halbfinale gegen seinen Landsmann Pablo Carreno-Busta 6:3, 6:2. Im Endspiel der mit rund 1,5 Millionen Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung am Sonntag trifft Nadal auf den griechischen Weltranglisten-Fünften Stefanos Tsitsipas. Die Nummer zwei der Setzliste gewann gegen den Italiener Jannik Sinner 6:3, 6:3.

In Monte Carlo hatte Tsitsipas jüngst seinen ersten Masters-Titel gewonnen. Nadal war in Monte Carlo überraschend im Viertelfinale ausgeschieden.

Indes ist für den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic sein Heimturnier in Belgrad überraschend nach dem Halbfinale beendet. Der serbische Topstar verlor beim Sandplatz-Turnier gegen den an Position drei gesetzten Russen Aslan Karazew 5:7, 6:4, 4:6. Im Halbfinale der Australian Open hatte Djokovic gegen Karazew gewonnen und anschließend seinen neunten Triumph in Melbourne gefeiert. Zuletzt in Monte Carlo war Djokovic in der zweiten Runde ausgeschieden.

