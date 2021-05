Struff war Anfang Mai in München erst im Finale gescheitert und vorige Woche in Madrid in der zweiten Runde ausgeschieden. In der italienischen Hauptstadt trifft er nun auf den Weltranglisten-Siebten Andrej Rubljow aus Russland.

Madrid-Sieger Alexander Zverev soll am Mittwoch sein Auftaktmatch bei dem mit 2,083 Millionen Euro dotierten Sandplatzturnier in Rom bestreiten; Qualifikant Hugo Dellien aus Bolivien heißt dann der Gegner für den Weltranglisten-Sechsten.

© dpa-infocom, dpa:210510-99-545346/2