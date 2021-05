«Ich freue mich auf die Woche und will meine Form weiter steigern», sagte Deutschlands bester Tennisspieler. Zverev trifft am Mittwoch nach einem Freilos in der ersten Runde auf den Qualifikanten Hugo Dellien aus Bolivien. Zverev konnte das ebenfalls zur Masters-1000-Kategorie zählende Turnier 2017 gewinnen und stand ein Jahr später im Finale. «Ich mag es, in Rom zu spielen», sagte der 24-Jährige.

Dass er wegen seines Turniersieges in Madrid erst am Montag nach Rom reisen konnte, sieht Zverev nicht als Nachteil an. «Wenn man so spät kommt, heißt es, dass man vorher gut gespielt hat. Das Problem hätte ich gerne öfter», sagte die Nummer sechs der Welt. Am schwierigsten sei es, sich auf die komplett anderen Bedingungen einzustellen. «Gerade im Tennis spielen Höhenunterschiede eine große Rolle, weil die Bälle ganz anders fliegen», sagte Zverev. Madrid liegt deutlich höher über dem Meeresspiegel als Rom.

© dpa-infocom, dpa:210511-99-558233/3