Skurios Volleys Borken werden vom Erfolg überrollt

Sie wollten doch nur spielen. Am liebsten das, was sie am besten können: Volleyball. In der Saison 2012/13 erwiesen sich die Frauen der RC Borken-Hoxfeld aber als überqualifiziert für die 3. Liga, stiegen auf in den nördlichen Bereich des Bundesliga-Unterhauses. Ein ortsansässiges Möbelhaus griff dem Club aus der 40.000-Einwohner-Stadt im Westmünsterland finanziell unter die Arme, durfte ihm im Gegenzug den neuen Namen geben. Und den machten sich die Skurios Volleys Borken in den sechs Jahren ihrer Zweitliga-Zugehörigkeit auch auf dem Spielfeld. Jetzt aber schießen sie übers Ziel hinaus.

19 Saisonspiele, 19 Siege. Derart dominant war in Liga zwei noch nie ein Verein unterwegs. Dass Borken erstmals Zweitliga-Meister wird, daran zweifelt niemand. Vielleicht schon vier Spiel­tage vor dem Saisonende – am Samstag daheim gegen Emlichheim. Mit Sicherheit aber eine Woche später, in Bad Laer. „So eine Feier wird Borken noch nicht erlebt haben“, kündigt Manager Ulrich Seyer an. Ein Feuerwehrmann, der schon da ist, bevor es brennt. Er ist der Macher, der Herzschrittmacher, der Geldeintreiber bei den Skurios Volleys.

Das Wunder kam zu schnell

„Für den Aufstieg in die Bundes­liga würde er barfuß die Alpen überqueren“, sagt Vereinschef Bernd Nienhaus . Doch der Jurist kennt die Gesetzmäßigkeiten im deutschen Volleyball. „Der Schritt aus der dritten in die zweite Liga ist nicht gravierend. Der in die erste aber ein riesig großer“, sagt Nienhaus. „Wir müssten unseren Etat mindestens vervierfachen, um erstligatauglich wirtschaften zu können.“ Geld, das in der Kürze der Zeit nicht aufzutreiben war. Der Erfolg, das Wunder von Borken, hat die Skurios Volleys überrollt. Mittwochabend verkündete Nienhaus offiziell die Entscheidung: Die Volleys bleiben lieber der 2. Liga treu.

Aber die Ablehnung des Aufstiegsrechts verursacht nicht wirklich einen Kratzer im polierten Lack des sportlichen Aushängeschilds der Kreisstadt. Dort, wo Fußball nur in der Landesliga gekickt wird, werden die Volleyballerinnen ihren Platz im Freizeitkalender und im Herzen der Fans behalten. „Meggie“, so nennen die Borkener nicht nur ihre moderne Mergelsberg-Halle liebevoll. Auch die Mannschaft haben sie nachhaltig liebgewonnen. Bester Zuschauerschnitt der 2. Liga. Knapp 800 waren bisher im Schnitt bei den Heimspielen in dieser Saison Augenzeugen. In den jüngsten Partien gegen Leverkusen und Köln waren es über 1000. Nur etwa zwei Dutzend Plätze blieben da un­besetzt.

Dauerzustand Partystimmung

Seyer und Co. haben Volleyball in Borken zu einem Event gemacht. Mit Lichtshow, peppiger Musik. Eine Partystimmung, die in dieser Saison zum Dauerzustand wurde. Weil da eine Mannschaft auf dem Feld steht, die es einfach nicht lassen kann mit dem Siegen.

Kopf der Mannschaft ist Anika Brinkmann. Die 32-Jährige, deren Mutter Danuta als Trainerin im Jugendbereich tätig ist, bringt ihre geballte nationale und internationale Erfahrung ein. Aber auch Sina Kostorz schnupperte bereits Erstliga-Luft. Mit Pia-Sabrina Walkenhorst, deren Schwester Kira 2016 Beach-Olympiasiegerin wurde, bilden sie den Kopf eines Teams, das in der Nordstaffel Angst und Schrecken verbreitet. „Aber ich sehe immer noch Luft nach oben“, meint Trainer Chang Cheng Liu, der bei seiner Vertragsverlängerung vor einem Jahr die Lacher auf seiner Seite hatte. Da sagte er: „Ich würde gerne einen Erstligisten trainieren. Am liebsten Borken.“

Darüber lacht heute niemand mehr. Der 203-fache chinesische Nationalspieler Liu meinte es ernst. Und er wird nicht locker lassen. Der Verein auch nicht. Nienhaus: „Die Ablehnung des Erstliga-Aufstiegs ist keine für alle Zeiten.“ Aber im Moment könne dieser Schritt noch nicht vollzogen werden. Und er betont dabei: noch nicht.