Timo Boll , Dimitrij Ovtcharov und Patrick Franzika gewannen in Nantes im Halbfinale mit 3:0 gegen Gastgeber Frankreich und treffen nun am Sonntag um 16.00 Uhr genau wie bei der EM 2017 auf Portugal. Die Portugiesen besiegten in einem mehr als dreistündigen Tischtennis-Krimi den Rekordeuropameister Schweden 3:2.

Der Weltranglisten-Siebte Boll brachte den Titelverteidiger und Topfavoriten in 3:1 Sätzen gegen Frankreichs Nummer eins Simon Gauzy in Führung. Danach besiegte Ovtcharov den früheren Einzel-Europameister Emmanuel Lebesson mit 3:1. Das dritte Einzel gewann Franziska ebenfalls mit 3:1 gegen Can Akkuzu.

Die in Nantes an Nummer eins gesetzten Deutschen gewannen von den vergangenen neun EM-Endspielen sieben. 2017 in Luxemburg besiegten sie Portugal im Finale mit 3:0. 2014 in Lissabon unterlagen sie diesem Gegner jedoch mit 1:3. In diesem Jahr trafen beide Teams im Juni bereits im Halbfinale der European Games in Minsk aufeinander. Da siegte die deutsche Mannschaft mit 3:0.