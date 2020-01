Berlin (dpa) - Am heutigen Freitag stehen vier Wintersportarten im Blickpunkt. Unter anderem die Biathleten wollen in Oberhof für positive Schlagzeilen Sorgen.

BIATHLON

Weltcup, Oberhof

14.30 Uhr Sprint, Herren, ( ARD und Eurosport )

Die deutschen Biathleten wollen beim Heim-Weltcup in Oberhof den zweiten Podestplatz der Saison holen. Auftrieb gibt Benedikt Dolls Sprint-Sieg beim letzten Weltcup vor Weihnachten in Frankreich. Doch fast alle Skijäger waren über Weihnachten leicht angeschlagen. So waren Olympiasieger Arnd Peiffer und der viermalige Weltmeister Simon Schempp leicht erkältet. Doch sie wollen mit Blick auf die WM ab 13. Februar in Antholz weiter an ihrer Form feilen. Am Start sind zudem Johannes Kühn, der neben Peiffer und Doll die WM-Norm schon hat, und Philipp Horn. Es fehlt der formschwache Routinier Erik Lesser, der stattdessen im zweitklassigen IBU-Cup gefordert ist. Zeigt er dort keine entsprechenden Leistungen, ist gut möglich, dass wie in Oberhof auch kommende Woche in Ruhpolding Lucas Fratzscher für ihn im A-Team bleibt.

NORDISCHE KOMBINATION

Weltcup, Val di Fiemme/Italien

Einzel, Herren

10.00 Uhr Springen (ARD und Eurosport)

13.50 Uhr 10-Kilometer-Lauf (ARD Livestream und Eurosport)

Neues Jahr, neues Glück? Die deutschen Kombinierer versuchen sich auch 2020 im Kampf mit Norwegens Kombinations-Dominator Jarl Magnus Riiber. Im italienischen Val di Fiemme gibt es dafür gleich drei Chancen: Bei den Einzelwettbewerben am Freitag und Samstag sowie beim Teamsprint am Sonntag. Bisher hat Riiber sechs von sieben Weltcups gewonnen.

SKELETON:

10.00 Uhr Weltcup, Frauen, Lauf 114.00 Uhr Weltcup, Männer, Lauf 1

(TV in ARD: 11.00 Uhr Zusammenfassung Frauen-Skeleton 1. Laufund Livestream)

Nach dem Sieg beim Heim-Weltcup in Winterberg ist Weltmeisterin Tina Hermann auch in La Plagne mitfavorisiert. Aber auch die Olympia-Zweite Jacqueline Lölling kann um den Sieg mitfahren. Bei den Männern haben Alexander Gassner und Axel Jungk mit ihren Podestplätzen zuletzt ihre gute Form nachgewiesen.

EISSCHNELLLAUF

EM in Heerenveen

19.20 Uhr: 1500 m Damen und Herren, Teamsprint Damen und Herren

Michelle Uhrig und Roxanne Dufter vertreten die deutschen Eisschnellläuferinnen zum Auftakt der zum zweiten Mal ausgetragenen Einzelstrecken-EM auf der 1500-Meter-Strecke. Claudia Pechstein konzentriert sich auf 3000 Meter und den Massenstart. Die Herren um den deutschen Meister und früheren Inline-Skater Stefan Emele sollen das schnelle Eis in der Thialf-Arena nutzen, um internationale Erfahrungen zu sammeln.