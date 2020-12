Darts-WM geht in heiße Phase - Clemens lockt Premiere

Turnier in London

London (dpa) - Die Darts-WM in London geht in die heiße Phase. An diesem Sonntag (13.00 und 19.00 Uhr/Sport1 und DAZN) stehen im coronabedingt leeren Alexandra Palace die ersten Drittrundenmatches auf dem Programm.