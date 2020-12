Der 24 Jahre alte Wide Receiver fing beim 40:14-Heimsieg der Green Bay Packers gegen die Tennessee Titans einen 21-Yard-Pass von Spielmacher Aaron Rodgers . St. Brown ist damit nach Markus Kuhn und Jakob Johnson der dritte Deutsche, dem ein Touchdown in der NFL gelang. Die Packers standen bereits zuvor als Playoff-Teilnehmer fest.

Die Pittsburgh Steelers und die Seattle Seahawks sorgten in ihren Divisionen derweil für Entscheidungen. Die Steelers aus der AFC-North-Division bewiesen gegen die Indianapolis Colts nach drei Niederlagen in Serie Kampfgeist. Zwischenzeitlich lag Pittsburgh 7:21 zurück. Die entscheidenden Punkte zum 28:24-Heimsieg besorgte JuJu Smith-Schuster. Die Seahawks behielten gegen die Los Angeles Rams mit 20:9 die Oberhand und stehen in der NFC-West-Division ganz oben.

© dpa-infocom, dpa:201228-99-828151/2