NHL-Goalie Greiss siegt mit New York Islanders

Denver (dpa) - Eishockey-Nationaltorhüter Thomas Greiss hat die New York Islanders mit 30 Paraden zu einem Auswärtssieg in der nordamerikanischen NHL geführt. Die New Yorker konnten sich mit 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) bei den Colorado Avalanche durchsetzen.