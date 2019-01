Die Kalifornier konnten sich im zweiten AFC-Wildcard-Spiel mit 23:17 (12:0) gegen die Baltimore Ravens durchsetzen. Der Matchwinner aufseiten der Chargers war Kicker Michael Badgley, der fünf von fünf Field-Goal-Versuchen im Spiel verwandeln konnte. Das längste davon aus 53 Yards.

Der 37-jährige Rivers blieb ohne Touchdown und verbuchte insgesamt 160 Yards beim Auswärtssieg seines Teams. LA-Running-Back Melvin Gordon sorgte für den einzigen Touchdown der Chargers. Baltimores Rookie-Quarterback Lamar Jackson warf zwei Touchdowns und eine Interception in seinem Playoff-Debüt. Die Chargers treffen im Viertelfinale am kommenden Sonntag auf Super-Bowl-Finalist New England Patriots und Superstar Tom Brady.