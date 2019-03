Edmonton (dpa) - Die Rekordserie von Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl in der NHL ist gerissen. Beim 3:6 (2:2, 1:3, 0:1) seiner Edmonton Oilers gegen die New Jersey Devils blieb der 23-Jährige nach 14 Spielen am Stück mit mindestens einem Tor oder einer Vorlage zum ersten Mal ohne Punkt.

Von dpa