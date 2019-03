Während der deutsche Nationalspieler Tom Kühnhackl elf Minuten für New York auf dem Eis stand, kamen seine deutschen Teamkollegen Dennis Seidenberg und Thomas Greiss nicht zum Einsatz. In der Tabelle liegen die Islanders auf dem vierten Platz in der Eastern Conference .

Das deutsche Duell zwischen Korbinian Holzer von den Anaheim Ducks sowie Tobias Rieder und Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers ging an Holzers Ducks. Sie gewannen mit 5:1 (1:0, 3:0, 1:1). Holzer wirkte 22:31 Minuten mit und bereitete das 3:0 vor (29.). Draisaitl und Rieder waren an keinem Treffer beteiligt.

Im Kampf um die Playoffs haben die Oilers bei noch vier ausstehenden Partien acht Punkte Rückstand auf die Colorado Avalanche. Anaheim kann sich nicht mehr für die K.-o.-Phase qualifizieren.

Einen Rückschlag haben auch Dominik Kahun und die Chicago Blackhawks kassiert. Gegen die Los Angeles Kings, bei denen Ex-Bundestrainer Marco Sturm als Co-Trainer an der Bande steht, hieß es am Ende 2:3 (0:0, 1:1, 1:1) nach Verlängerung.

Der Rückstand auf die Plätze, die zur Teilnahme an der Endrunde berechtigen, beträgt sieben Zähler. Die Kings befinden sich auf dem letzten Platz in der Western Conference.