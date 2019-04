Die Lakers verloren in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga gegen die Warriors 90:108 (42:60). Der 21 Jahre alte Berliner Wagner stand in der Anfangsformation und war mit 13 Punkten zweitbester Werfer seines Teams nach Jonathan Williams (17). Wagners Landsmann Isaac Bonga kam auf vier Zähler.

Bei den Gästen war Center DeMarcus Cousins mit 21 Punkten und zehn Rebounds am erfolgreichsten. Die Lakers, die sich erneut nicht für die Playoffs qualifizieren konnten, belegen weiter den elften Platz in der Western Conference. Golden State liegt dort an der Spitze.