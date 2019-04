Damit verpasste Draisaitl nur knapp die Maurice Richard Trophy, die der beste Torschütze der NHL-Vorrunde erhält. Sie geht an den russischen Superstar Alexander Owetschkin vom Stanley-Cup-Sieger Washington Capitals , der nur ein Tor mehr als Draisaitl schoss.

Draisaitl, der seine bislang mit Abstand erfolgreichste Saison mit 105 Scorerpunkten und damit als viertbester Spieler in dieser Kategorie beendete, ist der sechste Spieler innerhalb der vergangenen zehn Jahre, der die Marke von 50 Toren in der Hauptrunde erreicht.

Draisaitl ist zudem der erste Oilers-Torjäger seit Wayne Gretzky und Jari Kurri in der Saison 1986/1987, der die Schallmauer von 50 Toren durchbricht. «Ich bin wirklich sehr zufrieden. Seit ich als kleiner Junge angefangen habe, war es mein Ziel, immer besser zu werden», sagte Draisaitl nach dem Sieg, der den Oilers freilich nichts nützte. Erneut verpasst der Champion damit die Playoffs.

Draisaitl könnte damit erneut für Deutschland bei der WM im Mai in der Slowakei spielen, will aber erst in den nächsten Tagen über eine mögliche Teilnahme entscheiden. Überschattet wurde das Spiel von der Verletzung des kanadischen Oilers-Superstars Connor McDavid, der damit für die WM auszufallen droht.