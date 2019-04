Der 40 Jahre alte Würzburger erzielte beim 120:109-Sieg seiner Dallas Mavericks über die Phoenix Suns 30 Punkte. Er ist damit der älteste Spieler der Geschichte in der nordamerikanischen Profiliga, der diese 30-Punkte-Marke in der regulären Saison mit 40 oder älter knackte. Zuvor war dies nur viermal Jordan für die Washington Wizards im Jahr 2003 gelungen. Nowitzki hatte nach der Partie angekündigt, im Anschluss an diese Saison seine ruhmreiche Karriere beenden zu wollen.