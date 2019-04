Die Islanders gewannen im heimischen Nassau Veterans Memorial Coliseum mit 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) gegen die Pittsburgh Penguins und führen dadurch in der Best-of-Seven-Serie mit 2:0.

Während der 27-jährige Kühnhackl 11:44 Minuten auf dem Eis stand und einen Torschuss abgab, kamen Nationaltorhüter Thomas Greiss und Verteidiger Dennis Seidenberg bei New York nicht zum Einsatz. Spiel drei findet am Sonntag in Pittsburgh statt.

Die Columbus Blue Jackets bauten ihre Führung nach dem 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)-Auswärtssieg gegen Hauptrunden-Meister Tampa Bay Lightning ebenfalls auf 2:0 aus. Ebenso liegen die St. Louis Blues nach dem 4:3 (1:1, 2:2, 1:0)-Erfolg gegen die Winnipeg Jets mit 2:0 in der K.-o.-Runde vorn. Lediglich den Vegas Golden Knights gelang durch einen 5:3 (3:3, 1:0, 1:0)-Erfolg der 1:1-Serienausgleich gegen die San Jose Sharks.