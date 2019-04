Der 51-Jährige stand zuletzt bei Ligarivale Edmonton Oilers um Nationalspieler Leon Draisaitl hinter der Bande. Die Kanadier trennten sich nach etwas mehr als drei Spielzeiten im November von McLellan . Vor seiner Zeit in Edmonton hatte er für sieben Jahre in San Jose das Sagen.

Ex-Bundestrainer Marco Sturm, der in der abgelaufenen Saison sein Debüt als Assistenztrainer der Kings gab, wird laut US-Medien auch in der kommenden Saison zum Trainerstab in LA gehören. Los Angeles konnte sich in diesem Jahr als schlechtestes Team der Western Conference nicht für die Playoffs qualifizieren.