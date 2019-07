Nach US-Medienberichten wird Seider in der kommenden Saison entweder zu den Adler Mannheim in der DEL zurückkehren oder für Detroits Farmteam, den Grand Rapids Griffins, in der American Hockey League spielen.

Der 18 Jahre alte Verteidiger wurde von den Red Wings bei der diesjährigen NHL-Talentziehung an sechster Stelle ausgewählt. Lediglich der Deutsche Topstar Leon Draisaitl wurde früher im NHL-Draft gezogen als Seider. Die Edmonton Oilers wählten Draisailt mit dem dritten Pick beim NHL-Draft 2014 aus.