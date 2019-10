Ob die Mannschaften wie geplant in dieser Woche in China spielen, blieb zunächst offen. Äußerungen von Houston-Rockets-Manager Daryl Morey hatten zuvor für große Empörung in China gesorgt. Morey hatte auf Twitter ein Bild mit den Worten «Fight for Freedom – Stand with Hong Kong» veröffentlicht: Kämpft für die Freiheit, unterstützt Hongkong.

Der chinesische Basketballverband beendete daraufhin die Zusammenarbeit mit dem NBA-Team. Zudem kündigte der chinesische Staatssender CCTV am Dienstag an, die in China geplanten Vorsaison-Spiele der besten Basketball-Liga der Welt nicht zu zeigen. Moreys Twitter-Beitrag wurde inzwischen entfernt.