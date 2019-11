NBA: Kleber unterliegt mit Dallas in New York

New York (dpa) - Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber hat mit den Dallas Mavericks in der nordamerikanischen NBA die zweite Niederlage in Folge kassiert. Die Texaner mussten sich bei den New York Knicks mit 103:106 (53:58) geschlagen geben. Der 27 Jahre alte Würzburger blieb ohne Punkte.