Mit dem Schritt reagierten die Browns auf das schwache Abschneiden in der am Wochenende zu Ende gegangenen Regular Season, in der das vor der Saison mit Superstar Odell Beckham Jr. verstärkte Team die Playoffs klar verpasst hatte.

«Wir sind von den Ergebnissen enttäuscht, weshalb eine Veränderung notwendig ist», sagte Manager John Dorsey. Die Browns hatten die Saison mit einer Bilanz von 6:10-Siegen beendet und zum Abschluss 23:33 bei den Cincinnati Bengals, dem schwächsten Team der Liga, verloren.