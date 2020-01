Die Titans hatten in der ersten K.o.-Runde bereits Titelverteidiger New England Patriots um Quarterback-Superstar Tom Brady ausgeschaltet und beendeten nun auch die Hoffnungen der Ravens unerwartet früh.

Baltimores Spielmacher Lamar Jackson , der als Kandidat für die Auszeichnung zum besten Profi der Saison gilt, erlebte einen enttäuschenden Abend. Gleich dreimal verlor der 23-Jährige den Ball an die Titans-Defensive, nur selten konnte der wendige Jackson sein Talent zur Entfaltung bringen.

Bei Tennessee war Running Back Derrick Henry Mann des Spiels. Der 26-Jährige lief für 195 Yards und bereitete zudem bei einem Trick-Spielzug mit einem kurzen Pass einen Touchdown vor. Quarterback Ryan Tannehill (31) hatte mit zwei Touchdown-Pässen zur 14:0-Führung früh die Weichen für die Titans gestellt.

Im ersten Viertelfinale setzten sich die San Francisco 49ers sicher mit 27:10 gegen die Minnesota Vikings durch. Mit zwei Touchdown-Läufen war Running Back Tevin Coleman (26) die entscheidende Figur bei den 49ers.

Die NFL-Halbfinals werden am kommenden Wochenende ausgetragen. Der Super Bowl findet am 2. Februar in Miami statt.