Aus «Fifth Ave/Bryant Park» machten Unbekannte mit einem Aufkleber « Kobe Bryant Park». Zahlreiche Menschen suchten das Schild mit der Aufschrift daraufhin auf und fotografierten es.

Der Bryant Park mitten in Manhattan ist eigentlich nach dem US-Schriftsteller William Cullen Bryant (1794-1878) benannt. Die 41 Jahre alte NBA-Legende Kobe Bryant war bei einem Helikopter-Absturz in Kalifornien ums Leben gekommen. Mit ihm starben seine 13 Jahre alte Tochter Gianna und sieben weitere Personen.

Das Umwandeln von U-Bahn-Stationen zum Andenken an gestorbene berühmte Persönlichkeiten hat in New York schon Tradition: Nach dem Tod der Sängerin Aretha Franklin 2018 hatte ein Unbekannter ihren Vornamen vor das Schild der U-Bahn-Station «Franklin Street» geschrieben. Kurz darauf ehrte die New Yorker U-Bahn-Behörde die Sängerin mit «Respect»-Schildern - angelehnt an ihren gleichnamigen Song - in den Bahnhöfen «Franklin Street» und «Franklin Avenue». Nach dem Tod des Sängers Prince hatten Fans in der U-Bahn-Station «Prince Street» getrauert.