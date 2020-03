Star-Quarterback Tom Brady unsicher über Zukunft in NFL

Boston (dpa) - Zwei Wochen vor dem Start der Verhandlungszeit ist sich Star-Quarterback Tom Brady noch unsicher über seine Zukunft in der stärksten Football-Liga der Welt. «Ich weiß nicht was die Zukunft bringt», sagt der 42-Jährige nach einem Bericht des US-Sportsenders ESPN in einem Instagram-Livevideo.