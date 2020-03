Mindestens genauso viel Aufmerksamkeit wie für seine «Bleibt-zu-Hause»-Nachricht bekam der 38-Jährige deswegen für seinen mächtigen Vollbart. Vergleiche mit Tom Hanks in «Cast Away - Verschollen» machten schnell die Runde in den sozialen Netzwerken. Gemeine Twitter-Nutzer mutmaßten sogar, ein Obdachloser habe Roethlisburgers Telefon und Twitter-Konto übernommen. Der Quarterback spielt für die Pittsburgh Steelers und führte das Team zu zwei Siegen im Super Bowl.