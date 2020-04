Top-Defensivspieler der NFL an Covid-19 erkrankt

Denver (dpa) - Einer der besten Defensivspieler in der NFL hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Der 31 Jahre alte Von Miller von den den Denver Broncos sei an Covid-19 erkrankt, berichtete das NFL Network in einem auf der Homepage der Liga veröffentlichten Beitrag unter Berufung auf seine Agenten.