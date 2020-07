«Dr. Fauci war ein echter Champion für unser Land während der Covid-19-Pandemie und seiner ganzen ausgezeichneten Karriere, also passt es gut, wenn wir ihn ehren, während wir in die Saison 2020 starten, um unseren Titel in der World Series zu verteidigen», teilte das Baseball-Team aus der US-Hauptstadt am Montag (Ortszeit) auf Twitter mit.

Die Nationals posteten zudem Fotos von Spielern, die auf dem Platz einen Mundschutz trugen und schrieben dazu: «Champions gehen mit gutem Beispiel voran.»

Der Imunuloge Fauci ist Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten und Fan der Nationals. Angesichts der immer dramatischeren Tageszahlen an Corona-Infizierten in den USA hatte Fauci zuletzt dringend zum Tragen einer Maske aufgerufen. Die Lage sei mit Zuwächsen von täglich mehr als 60 000 Infizierten ernst und müsse sehr überzeugend angegangen werden. In keinem Land der Welt gibt es mehr Corona-Fälle. Eine landesweite Pflicht, eine Maske zu tragen, gibt es nach wie vor nicht.

