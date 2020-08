Die Flames verloren in letzter Minute 4:5 gegen die Dallas Stars . Damit haben beide Teams je ein Spiel in der Serie der ersten Playoff-Runde gewonnen, vier Siege sind zum Weiterkommen in das Halbfinale der Western Conference notwendig. Alle Partien im Westen werden wegen der Corona-Pandemie ohne Zuschauer in Edmonton ausgetragen.

Rieder verkürzte in der 53. Minute auf 2:3, als die Flames gerade in Unterzahl waren. Nach einem Puckgewinn schloss der 27-jährige Bayer seinen Alleingang erfolgreich ab. Sam Bennett glich in der 58. Minute sogar aus, doch 40 Sekunden vor Schluss traf Jamie Oleksiak zum Sieg für Dallas.

